◇オープン戦中日4―0楽天（2026年3月15日バンテリンD）中日の新助っ人ミゲル・サノー内野手（32）が、復調を感じさせる一発を放った。2―0の6回1死一塁。楽天・古謝の初球の直球を捉えると、今季から新設された右翼のテラス席「ホームランウイング」に2ランを叩き込んだ。大リーグ通算164本塁打の大砲は、これで12球団トップタイのオープン戦3発。前日は4打数4三振で、直近3試合は9打数無安打7三振だった。サノー