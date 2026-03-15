現役時代、「南海の黒ヒョウ」と呼ばれて活躍した大相撲元大関若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さんが死去したことが１５日にわかった。６９歳だった。日本相撲協会関係者が明らかにした。鹿児島県出身。元横綱初代若乃花の二子山部屋に入門し、１９７５年春場所初土俵。精悍（せいかん）な顔立ちと軽量ながら強靱（きょうじん）な下半身で活躍し、８２年九州場所後に大関に昇進した。８４年に２度の幕内優勝。８７年の現役