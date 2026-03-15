巨人・阿部慎之助監督（４６）は１５日に、右肩のコンディション不良のため三軍故障班に合流した開幕投手最有力の山崎伊織投手（２７）について言及した。チームに激震が走った。山崎は昨季２５試合に登板。チームトップ＆キャリアハイとなる１１勝（４敗）と３年連続の２桁勝利を挙げ、チームに大きく貢献した。防御率は２・０７とリーグ３位の実績を残した。前日１４日に右腕と話をしていた阿部監督。「投げられなくなった