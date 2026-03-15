ボクシングＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）は、同級４位・増田陸（２８＝帝拳）が同級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）を８回１分１２秒ＴＫＯで破った。ジムの先輩である元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏の愛称?神の左?の継承者といわれる増田はと、ＫＯを量産した左フックを持つ５階級制覇王者の激突。序盤からスリリングな展開が続き、５ラウンド（Ｒ）にはドネアが右目上から