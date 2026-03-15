luvが、12月8日（火）Zepp DiverCity公演を含むワンマンライブツアー＜by＞を開催することを発表した。この発表は、3月15日（日）に開催されたZepp Shinjuku公演のアンコール中にサプライズで解禁されたもの。Zepp Shinjukuの公演はソールドアウトとなっており、Vo.Hiynからの告知に、会場は大きな歓声と拍手に包まれた。今回決定したZepp DiverCity公演はluvにとって初となる会場であり、バンド史上最大キャパシティでのワンマン