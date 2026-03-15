Vaundyが、2025年12月にリリースした楽曲「呼び声」のミュージックビデオを公開した。「呼び声」はNHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして、番組内で18歳世代の「本気」を受け止めて書き下ろした楽曲。公開されたMVは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品に仕上がった。映像内ではたくさんの名作映画のオマージュも仕掛けられているという。実際に観て堪能してほしい。Vaundy