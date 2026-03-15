私立恵比寿中学が、16thシングル表題曲「えび♡バディLOVE」の先行配信を3月14日(土)0時よりスタートさせた。本楽曲は、“自己肯定感爆上げ”をテーマにしたポジティブソング。「誰かと比べなくていい。完璧じゃなくていい。うまくいかない日も、遠回りの日も、その全部があなたの物語。“あなたはそのままで最高”」というメッセージを、えびちゅうらしいポップで多幸感あふれるサウンドに乗せて届ける応援歌となっている。