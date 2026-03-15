【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの加藤綾菜が3月14日、自身のInstagramを更新。イベントでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】加トちゃんの美人妻「脚のライン綺麗すぎ」と話題の大胆美脚ショット◆加藤綾菜、黒タイツからスラリ美脚綾菜は「広島イベントありがとうございました！カトちゃんと東京に帰宅しましたが楽屋で沢山のケーキやお土産を頂きまして真心に感謝しています」とつづり、イベントで着用した衣装