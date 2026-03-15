チリヌルヲワカが、5月よりワンマンツアー＜チリヌルヲワカ脳Tour2026＞を全国11都市にて開催することを発表した。ユウ（G,Vo）、イワイエイキチ（B）、サポートドラマー中畑大樹（Syrup16g）によるスリーピース編成で活動中のチリヌルヲワカ。2025年には結成20周年を迎え、アニバーサリーツアー、初の海外公演となる中国ツアー、恒例の年末リリースツアーをいずれも大盛況のうちに終えた。結成21年目の新たなスタートとなる本ツア