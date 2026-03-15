Omoinotakeが、メジャー3rdアルバムのリリースと、全国ホールツアーの開催を発表した。本日、自身初となる日本武道館でのワンマン公演＜Omoinotake Live at 日本武道館＞を開催した彼ら。チケットはソールドアウトとなり、満員の観客が会場を埋め尽くした。本公演では、パーカッション、ストリングス、ホーンセクションを加えたバンド史上最大編成でのライブが披露され、これまでの軌跡を凝縮したセットリストで満員の日本武道館を