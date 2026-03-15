◇国内女子プロゴルフツアー ▽台湾ホンハイ・レディース 最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ）首位で出たプロ３年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダーで逃げ切った。唯一のアンダーパーで４日間を終え、後続に６打差をつける圧勝。日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会で初代女王に輝き、昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２