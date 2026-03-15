アイドルグループ「Dolly Kiss」のミマ（22）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本の大学を卒業したことを報告した。 【写真】日本の大学学位記をもって笑顔を見せるミマダブルでおめでたい！ ミマはスペイン・アンダルシア州グラナダ生まれのスペイン人で、3年前に「アイドルになりたい」という一心で単身で来日。身長172センチのモデルのようなスタイルと、その美貌で人気を集めている。 ミマは