◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜12回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が同級4位の増田陸（28＝帝拳）に激闘の末、8回にセコンドタオル投入でTKO負け。元5階級王者は世界挑戦権を再び手にすることは出来なかった。レジェンドは激闘の末に再び日本で散った。1Rは緊張感のある立ち上