俳優の田中要次（62）が15日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。愛妻が現在も続けているという意外な職業を明かした。この日は“レギュラー旅人”のお笑いトリオ「ハナコ」岡部大（36）、そして女優の真飛聖（49）と3人で東京タワー周辺をなりゆき旅。そのなかで、岡部から「田中さんの“恋バナ”ちょっと聞きたい」とお願いされた。「えっ？そんな流れ？」と驚いた田中だったが、「出会ったの