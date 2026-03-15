◇オープン戦DeNA5―0ソフトバンク（2026年3月15日横浜）DeNAの新助っ人クーパー・ヒュンメル外野手（31）が、豪快なグランドスラムを放った。6回無死一塁で代打で登場して中前打。続く8回2死満塁の場面で、津森の初球の高めに浮いた直球を見逃さない。バックスクリーンへの満塁アーチでスタンドを沸かせたヒュンメルは「思い切ってスイングができた。感触もとても良かった」と興奮した様子で話した。これが待望の