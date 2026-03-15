「インテグラ」がアメリカで復活できたワケホンダが2026（令和8）年後半より、アメリカで生産している「アキュラ インテグラ」を日本市場へ導入すると発表しました。【ライバルは「BMW」や「アウディ」!?】これがホンダの新「高級スポーツモデル」です（写真で見る）インテグラは同社の「シビック」の兄貴分に当たるスポーティな中型ハッチバック車（一時期は4ドアセダンも存在）で、1980年代から1990年代にかけて人気を集めま