大阪モノレールは、3月14日にダイヤ改正を実施した。本線と彩都線では、平日ダイヤの午前10時台〜午後2時台、休日ダイヤの午前11時〜午後1時台の運転間隔を、現行の12分間隔から10分間隔に短縮する。休日ダイヤでは、午後4時台〜6時台に千里中央〜南茨木駅間で区間運転列車を設定し、同区間は6分間隔での運行となる。このほか、平日ダイヤにおいて南茨木駅午前5時26分発、門真市駅行きの始発列車を新設する。詳細な運転時刻につい