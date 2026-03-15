多彩な事件を扱える設定と魅力的なキャラクターがそろうリーガルドラマは、時代ごとのテーマを取り入れやすいジャンルです。シリーズ化して長く愛される作品となることを望むファンも多くいます。All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ご長寿化しそうだと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！【6位までの全ラ