1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんは3月15日、自身のInstagramを更新。念願の冬の北海道を訪れたことを報告しました。【写真】本田真凜、「雪の妖精」な姿「雪が似合う映えすぎてて最高にメロい」本田さんは「2025のToDoリストのやり残し 『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづり、10枚の写真を投稿。雪が積もる北海道で、イヤーマフと手袋、もこもこのキャップ帽をかぶった姿を披露し