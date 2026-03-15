All Aboutでは、読者のリアルな投資体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスを行うコーナーをお届けしています。実際の投資家が資産形成にどのように取り組んでいるのかを紹介し、その考え方や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの投資に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回ご紹介するのは、東京都在住の会社員「ダユウさん」（57歳）です。利息の低さに危機感を覚えて投資を始め、現在は老後の