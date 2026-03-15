Snow Manの佐久間大介さんは3月15日、自身のInstagramを更新。主演映画『スペシャルズ』の韓国での舞台挨拶の衣装姿を披露しました。【写真】佐久間大介、「韓国ドラマの王子様」な姿「韓国ドラマの王子様かと思った」佐久間さんは「舞台挨拶Day 1 Style」とつづり、5枚の写真を投稿しています。日本では6日から公開されている主演映画『スペシャルズ』の韓国公開を前に、14日と15日に韓国で行われた舞台挨拶での衣装姿を披露。足