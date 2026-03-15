テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１３日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、賞金女王に輝いたこともある元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演。「ゴルフ界の知られざるお金事情」を明かした。古閑さんは、２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなど活躍したが「シビアな話になりますけど…。（年間賞金は）１億ぐらい行かないと厳しい