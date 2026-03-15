各方面で「フジテレビ離れ」の流れが止まらない。3月12日、フジテレビの小澤陽子アナウンサーと勝野健アナウンサーは、同局を退社することをそれぞれのインスタグラムで報告した。【写真】会社経営者と結婚、フジ退社・小澤陽子アナの“出産ショット”フジテレビ、2年間でアナウンサー8人が退社小澤アナ《2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました》と書き出し、関係者や視聴者に感謝を述べた。今後につ