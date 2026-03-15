スピードスケート女子団体パシュートで１８年平昌五輪の金メダルなど五輪３大会連続メダルの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝が１５日、自身のインスタグラムを更新し、今季限りで現役引退することを発表した。これまでの競技人生の思い出の写真とともに「２６年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生