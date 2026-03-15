＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール劇場版「チェンソーマンレゼ篇」でデンジ役を演じる戸谷菊之介が主演声優賞を受賞した。戸谷は感謝したい人として、無料の私塾「Team BareboAt」を主宰し、指導を受けた声優の緒方恵美と実母の2人を挙げ「本当にお母さん…いや、ママ、ありがとうございます」と感謝した。戸谷は、開口一番「賞をいただいて光栄だと思うとともに僕だけでは取れない。制