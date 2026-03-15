3月15日、中京競馬場で行われた10R・昇竜ステークス（3歳オープン・ダ1400m）は、武豊騎乗の4番人気、スマートジュリアス（牡3・栗東・中村直也）が勝利した。3/4馬身差の2着にテーオーグレーザー（牡3・栗東・藤岡健一）、3着にルクスレイモンド（牡3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:24.0（良）。1番人気で上里直汰騎乗、マジッククッキー（牡3・美浦・加藤士津八）は5着、2番人気で川田将雅騎乗、ヘリテージブル