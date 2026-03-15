女子プロレス「スターダム」の春の祭典「シンデレラ・トーナメント」は１５日の横浜武道館大会で優勝決定戦が行われ、２０２４年度優勝者の羽南（２１）が２年ぶり２度目の優勝を果たした。同日の準決勝でさくらあやを破り、優勝決定戦に駒を進めた羽南。相手は天咲光由を下した実の妹・吏南だ。エルボー合戦で開幕した試合は、一進一退の攻防に。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する吏南から悪の限りを尽くされ、