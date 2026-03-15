3月15日、中京競馬場で行われた9R・伊良湖特別（4歳上2勝クラス・ダ1200m）は、岩田望来騎乗の4番人気、ランウインディ（牝5・栗東・中尾秀正）が勝利した。クビ差の2着にミッキーマカパ（牡4・美浦・田中博康）、3着に1番人気のエイプリルインパリ（牝4・栗東・高橋義忠）が入った。勝ちタイムは1:12.4（良）。2番人気で古川吉洋騎乗、ハリーケーン（牡4・栗東・大根田裕之）は、12着敗退。絶好調の岩田望来伊良湖特別・ラン