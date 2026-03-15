【漫画】本編を読む『浮気の冤罪私を不倫女に仕立てたのは義家族でした』（かうち：原作、ぬぴ：漫画/KADOKAWA）は、モラハラ不倫夫と義実家に、不倫の冤罪を突きつけられた妻が立ち向かう姿を描いた物語だ。酒癖が悪く金遣いも荒い夫・亘（わたる）は、妻の緋彩（ひいろ）には反論させず、一人娘には無関心のモラハラ男。加えて彼の両親は全面的に亘の味方で、緋彩は彼と義両親の仕打ちに耐えながら、家計のやりくりに苦労す