タレントの有吉弘行が１５日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。お笑い芸人はなわの長男・塙元輝が全日本プロレスに?入門?したニュースに複雑な心境を吐露した。ニュースのコーナーでこの話題が取り上げられると、有吉は「『有吉ゼミ』って番組でずっとね元輝くんがガキのころからずっと密着してね、結婚して子供できて、山口県下関の学校の先生になって、柔道教えてみたいところまで追いか