3月15日、中山競馬場で行われた10R・東風ステークス（L・4歳上オープン・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の4番人気、ヴァルキリーバース（牝4・美浦・田中博康）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のジョイフルニュース（牝4・美浦・大竹正博）、3着にレガーロデルシエロ（牡5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:32.0（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ランスオブカオス（牡4・栗東・奥村豊）は、11着敗退。【スプリングS】良