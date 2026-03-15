3月15日、阪神競馬場で行われた9R・ゆきやなぎ賞（3歳1勝クラス・芝2400m）は、北村友一騎乗の1番人気、シャドウマスター（牡3・栗東・杉山晴紀）が勝利した。クビ差の2着にタガノアルトゥーラ（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にヴァロンブローサ（牡3・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは2:26.5（良）。2番人気で高杉吏麒騎乗、キシダンチョウ（牡3・栗東・吉岡辰弥）は、4着敗退。【スプリングS】良血アウダーシアが豪快な