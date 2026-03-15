【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の谷口めぐが3月14日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスを合わせたコーディネートを披露し、話題になっている。【写真】元AKB「色っぽくて可愛い」と話題のくびれチラ見せコーデ◆谷口めぐ、ミニ丈トップスで美ウエスト映える谷口は「お腹出しても寒くない季節になってきた」とつづり、へそが見える黒のミニ丈ニットに黒のデニムズボン、スニーカーと黒統一コーディネートの写真