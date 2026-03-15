テレビ信州などNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えています。東日本大震災の直後から東北の被災地で慰問演奏を続けてきた音楽家たちの物語です。3.11の地震発生時諏訪市の小学校で音楽の授業に参加していた彼らの15年をカメラが追いました。東日本大震災のレクイエム「天の階」（てんのきざはし）3人のアンサンブルユニットTSUKEMEN（ツケメン）。そのリーダーで諏訪市出身のヴァ