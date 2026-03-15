“ねこ”をモチーフにした人気フードブランドのねこねこやベーカリーブランドハートブレッドアンティーク、ビッグソフトクッキー専門店GUILTY’Sから、チョコと餅を組み合わせた季節限定スイーツが登場。とろけるチョコの甘みともちもち食感が楽しめる新フレーバーは、新生活が始まる春にぴったりの癒しスイーツです♡見た目も楽しい商品が揃い、甘いひと