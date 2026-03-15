バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は15日、沖縄サントリーアリーナなどで13試合が行われ、西地区はトップを争う長崎と名古屋Dがともに35勝目（9敗）を挙げた。長崎は琉球を68―58で下し、名古屋Dは越谷に109―80で快勝した。東地区は1位の宇都宮が滋賀に93―87で競り勝ち、33勝11敗とした。2位の千葉Jは茨城を86―78で下し、31勝13敗。