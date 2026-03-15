どんなに親しい間柄でも許せることと許せないことがありますよね。とくに衛生観念については、育った環境や価値観によって大きく差が出がちです。先日ママスタコミュニティにはこんな投稿がありました。投稿者さんはママ友と食事に行った際に言われる「ひとくちちょうだい」がとても嫌なんだとか。『ラーメンで「ひとくちちょうだい」って言われてあげるんだけど、レンゲに取って食べるとかしてほしい。せめて麺をちゃんと啜りきっ