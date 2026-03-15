「実家にいきなり現れては『メシを食わせろ』と詰め寄り、用意すれば『エビ天はないのか』『量が少ない』と毒づく」……。これ、まるでドラマのような話ですが、40歳を過ぎた既婚男性が、実家で実際に繰り広げている光景なのだそう。今回の投稿者さんは、実の弟さんの暴君ぶりに頭を抱えているようです。『弟がハイエナみたいでウンザリしています』40代の弟さんは、実家に手ぶらで突撃しては食事をタカるハイエナ状態。呼んでもい