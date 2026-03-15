(写真左から、内山夕実、千葉翔也、原作・かっぴー氏)4月7日(火)から、テレ東系列で放送開始するアニメ「左ききのエレン」(毎週深夜24時) 。kino cinéma新宿にて第1話から第3話の舞台挨拶付き先行上映会が行われ、ボイスキャストの千葉翔也、内山夕実、原作者のかっぴー氏が登壇。作品への思いを語った。【動画】千葉翔也が声の出演！「プリンセッション・オーケストラ」【動画】ティザー公開！ TVアニメ「左利きのエレン」&#