私はチヒロ（32）。旦那の都合で転勤になったことを幸いに、引っ越してきました。流産を2回経験したことを、まわりに憐れだと思われるのがいたたまれなかったからです。けれども引っ越し先で目に付くのは、きょうだい連れの家族ばかり。みんな夫婦仲もよくて幸せそうです。どうして自分は産めなかったんだろう、どうして旦那は私を思いやってくれないんだろう、そんな気持ちが暴言として出てしまい、止めることができませんでした