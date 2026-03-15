任期満了に伴う静岡県東伊豆町長選挙は、15日、開票の結果、現職の岩井茂樹氏（57）が新人候補2人を退け2度目の当選を果たしました。 元参院議員の岩井氏は、4年前に無投票で東伊豆町長選に初当選。「地方が生き残れるかどうかの分岐点が、8～10年以内に訪れる」と訴え、2024年度から7年計画の「まちづくり総合指針」を定め、子育て支援や地域経済の活性化などを進めてきました。 選挙戦では、ふるさと納税による税収増や