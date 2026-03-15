【モデルプレス＝2026/03/15】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】人気グループ、息ぴったりダンス◆WILD BLUE、息ぴったりのパフォーマンス「POP」で登場し「Bubbles」で息ぴったりのパフォーマンスを披露した5人。ステージ初披露の新曲「You」では撮影可能というサプライズも。「BOX of DESTINY」「Astrist」で会場