１４日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。１３歳から１０年間住んだ福岡市を訪れ、ＨＫＴ４８時代に迎えた“転機”を語った。母がロシア人で、日本で生まれたが生後３か月から６歳まではロシアで暮らした。その後は山口県で育った村重はアクターズスクールに通い、１３歳でＨＫＴ４８の１期生オーディションに合格。１人で福岡で暮らし始めた。当時は「目