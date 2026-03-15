■これまでのあらすじ「同居したかったのよ！」と、アパート取り壊しが嘘だったことを認めた義母。まともに相談しても断られるだけ、それでも息子や孫と一緒に幸せに暮らしたかったと泣き崩れる。妻のことは娘みたいに思っている…。そういえば嘘を塗り重ねても許されると思っているのだろうか。長く我慢を重ねてきた義母をすごいとは思いますが、私に同じ我慢を押し付けられても困ります。そんなことしても、理不尽だった義母の過