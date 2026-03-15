第７４回阪神大賞典・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は３月２２日、阪神競馬場の芝３０００メートルで行われる。アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、ジャパンカップでスタート直後に落馬。その影響もあったか、有馬記念では動き切れなかったが、目黒記念を勝ったように本来の能力は上のはず。阪神大賞典８勝を挙げる武豊騎手とのコンビで反撃する。ダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田