◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人・泉圭輔投手（２９）が１軍合流後初登板で２回１奪三振１失点。期待されるロングリリーフでの役割に向けて収穫と課題を得る２０球となった。最初のイニングは打者３人をわずか６球でピシャリ。回またぎとなった７回先頭で進藤にソロを浴びた。「１イニング目ぐらいスパッといけたらよかったんですけど。全体的にもったいない印象が残った」と試合後は悔しさをにじ