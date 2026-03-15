◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ・東Ｂ▽第６節岐阜２―１福島（１５日、長良川）福島ＦＷ三浦知良はアウェー岐阜戦でベンチ入りも、出場なしに終わった。カズは２月２６日に５９歳の誕生日を迎え、前節（８日）ホームの長野戦（４〇２）では後半アディショナルタイムに途中出場し、Ｊの最年長出場記録を５９歳１０日に更新していた。福島は前半１９分、ＦＷ清水一雅の２試合連続ゴールで先制。だが、後半２６分、岐