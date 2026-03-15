２人組デュオ「ゆず」が１５日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われた「いきものがかり」のデビュー２０周年記念フェスに出演した。「いきものがかり」の２人は学生時代から「ゆず」の曲を歌っていたといい、デビュー後もコラボするなど親交が深い。忙しいスケジュールの合間を縫ってステージに立った「ゆず」は、「栄光の架橋」「夏色」を歌唱したほか、「ＹＥＬＬ」のカバーも披露して「いきもの―」の節目を祝した。かわ