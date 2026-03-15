◇オープン戦巨人8―1日本ハム（2026年3月15日東京D）巨人の新助っ人ボビー・ダルベック内野手（30）にオープン戦1号アーチが飛び出した。5―0の6回1死一、二塁。日本ハム・玉井の143キロの内角シュートを捉え、左翼中段にだめ押し3ランを運んだ。「真芯で捉えられた感触はあったので、その点は非常に良かった」。メジャー通算47発の助っ人がパワーを見せつけた。