１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに逆転負けを喫した。日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。戦い終えた選手たちの主なコメントは以下の通り。牧秀悟「出ているだけ、という試合が多すぎた。なんとか教訓を次に生かせるように、また頑張りたい」山本由伸「序盤の（相手